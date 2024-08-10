Кинотеатр под открытым небом

Ночь золотых наград!

И награду получает…

16 августа в кинотеатре под открытым небом «Кузбасскино» предлагает восхититься лауреатами премий «Оскар» и «Золотой глобус».

Мы подготовили для Вас две духоподъемные картины, после которых хочется поверить в свои силы и выйти за рамки привычного ради любимого дела. Предлагаем посмотреть на то, как Джимм Керри существует в «Шоу Трумана» и бегает Том Хэнкс в «Форесте Гампе».

К миру высокого кинематографа гостей подготовит тематическая «Игра в кино», ведущий которой в интерактивной и шутливой манере проверит, на сколько вы освоили «250 лучших фильмов». На кону призы не хуже заветной золотой статуэтки.

Обратите внимание на возрастные ограничения (18+).

В случае непогоды мероприятие пройдет в кинозале.

Ждем Вас по адресу проспект Советский, 4.

Начало: 22:00.

Стоимость: 400 рублей.

Купить билет https://kemerovo.kassy.ru/events/kino/2-7029/

Подробности по телефону: 36-44-10.

Количество мест ограничено!

Фото из открытых источников