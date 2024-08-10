Кинотеатр под открытым небом

Ночь золотых наград!
И награду получает…
16 августа в кинотеатре под открытым небом «Кузбасскино» предлагает восхититься лауреатами премий «Оскар» и «Золотой глобус».
Мы подготовили для Вас две духоподъемные картины, после которых хочется поверить в свои силы и выйти за рамки привычного ради любимого дела. Предлагаем посмотреть на то, как Джимм Керри существует в «Шоу Трумана» и бегает Том Хэнкс в «Форесте Гампе».
К миру высокого кинематографа гостей подготовит тематическая «Игра в кино», ведущий которой в интерактивной и шутливой манере проверит, на сколько вы освоили «250 лучших фильмов». На кону призы не хуже заветной золотой статуэтки.
Обратите внимание на возрастные ограничения (18+).
В случае непогоды мероприятие пройдет в кинозале.
Ждем Вас по адресу проспект Советский, 4.
Начало: 22:00.
Стоимость: 400 рублей.
Купить билет https://kemerovo.kassy.ru/events/kino/2-7029/
Подробности по телефону: 36-44-10.
Количество мест ограничено!
Фото из открытых источников