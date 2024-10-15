Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Киноурок «Космическая легенда Кузбасса» к 90-летию Бориса Валентиновича Волынова

18 декабря 2024 года представителю первого набора в отряд космонавтов Борису Валентиновичу Волынову исполняется 90 лет. За проявленное во время полетов мужество летчик-космонавт дважды удостоен звания «Герой Советского Союза».

Киноурок «Космическая легенда Кузбасса» посвящен юбилею Бориса Волынова и состоит из двух частей. В первой половине аудиторию ждет знакомство с документальными фрагментами о героических полетах и опасных для жизни трудностях на пути летчика-космонавта.

После теоретической части пройдет интерактивная игра: участникам предстоит поделиться на команды и на протяжении нескольких этапов проверять знания о вселенских просторах и знакомиться с неожиданными фактами из истории космонавтики.

В конце мероприятия каждый участник будет награжден порцией настоящего космического питания.

По желанию возможен просмотр тематического фильма из фонда «Кузбасскино».

Обязательна предварительная запись по телефону: 36-43-69.

 

Фото: Кузбасскино

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/10/2024
Культура
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus