Киноурок «Космическая легенда Кузбасса» к 90-летию Бориса Валентиновича Волынова

18 декабря 2024 года представителю первого набора в отряд космонавтов Борису Валентиновичу Волынову исполняется 90 лет. За проявленное во время полетов мужество летчик-космонавт дважды удостоен звания «Герой Советского Союза».

Киноурок «Космическая легенда Кузбасса» посвящен юбилею Бориса Волынова и состоит из двух частей. В первой половине аудиторию ждет знакомство с документальными фрагментами о героических полетах и опасных для жизни трудностях на пути летчика-космонавта.

После теоретической части пройдет интерактивная игра: участникам предстоит поделиться на команды и на протяжении нескольких этапов проверять знания о вселенских просторах и знакомиться с неожиданными фактами из истории космонавтики.

В конце мероприятия каждый участник будет награжден порцией настоящего космического питания.

По желанию возможен просмотр тематического фильма из фонда «Кузбасскино».

Обязательна предварительная запись по телефону: 36-43-69.

Фото: Кузбасскино