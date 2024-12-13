Киноурок «Наследие победителей»

27 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом наименовании Кемеровской области: субъект получил название "Кемеровская область – Кузбасс". Это знаковое событие напомнило жителям об исторических корнях региона.

В ходе урока, представленного в виде интерактивной линии времени, учащиеся узнают, какие даты в истории региона являются ключевыми, как в годы Великой Отечественной войны Кемеровская область стала самостоятельным субъектом благодаря трудовому героизму и промышленному потенциалу. Аудитория ознакомится с архивными фото и видео, наглядно демонстрирующими развитие Кузбасса, услышат истории людей, чей труд построил край, известный под именем «сердце Сибири».

Заключительная часть урока посвящена результатам Всероссийской научно-практической конференции «Развитие производительных сил Кузбасса», где были определенны перспективы развития региона на годы вперед. После теоретической части пройдет интерактивный квиз, призванный проверить уровень усвоения полученных знаний.

Урок направлен на повышение исторического и краеведческого кругозоров учащихся, актуализацию знаний об истории государства, в целом, и Кемеровской области, в частности.

Для организованных групп уроки проводятся в рамках проекта «Образование через кинематограф» в кинозале «Кузбасскино» и образовательных учреждениях города Кемерово. Приобретение билетов возможно по программе «Пушкинская карта».

Обязательна предварительная запись по телефону: 36-43-69.

Фото: Кузбасскино