Киноурок «Память поколений» прошел Мариинске

В культурно-досуговом центре «Юбилейный» с учащимися школ города обсудили важные темы – поиск пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны и деятельность поисковых отрядов.

Киноурок был приурочен к показу фильма «Часы для Веры», созданного омской киностудией при поддержке «Поискового движения России». Картина, полная драматизма, подчеркивает важность поисковой работы и увековечивания памяти о героях минувшей войны.

В городе Мариинске поисковой работой многие годы занималась краевед Елена Ивановна Власова. За время исследовательских и экспедиционных работ Елены Ивановны, групп школьников и других неравнодушных краеведов Мариинска были установлены места последних боев и гибели более 1500 солдат, призванных в действующую армию из Мариинского района.

Перед киноуроком сотрудники центра дополнительного образования детей провели в фойе культурно-досугового центра экскурсию «Память. По следам земляков». Ребята познакомились с уникальными экспонатами – вещами, привезенными поисковыми группами из экспедиций, такими как гильзы, портсигар, военная каска. Также школьники с интересом рассматривали муляжи стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)