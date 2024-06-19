Киселевские росгвардейцы помогли обессилевшему на улице пенсионеру

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Дениса Журавлева и сержанта Антона Колчанова пришел на помощь 84-летнему местному жителю, которому стало плохо на улице.

В вечернее время на маршруте патрулирования улицы Краснобродской росгвардейцы обнаружили лежащего на асфальте мужчину. Выяснилось, что гражданин не мог без посторонней помощи подняться. Сотрудники Росгвардии вызвали к месту медицинскую бригаду и оказали содействие прибывшим медикам в транспортировке мужчины в карету скорой помощи.

Убедившись в безопасности пенсионера, росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

Фото: Росгвардия