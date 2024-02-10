Ко Дню российской науки в Тяжинском округе прошли познавательные программы, кинолектории и научная конференция

В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялись внеурочные занятия «Разговоры о важном» по теме «День российской науки. 190 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева». Перед студентами выступил директор Тяжинского агропромышленного техникума, кандидат сельскохозяйственных наук Олег Алексеевич Белинский.

Специалисты Георгиевского сектора Даниловского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности подготовили и провели для детей и подростков познавательную программу «Науки разные важны». Ребятам продемонстрировали простые опыты «Маятник», «Вулкан», «Радужный столп».

В Ступишинской средней школе имени Героя РФ С. Н. Морозова прошел познавательный час «Да здравствует российская наука!». Учащиеся 5-6 класса познакомились с выдающимися учеными, внесшими большой вклад в развитие российской науки. Ребята узнали о том, что благодаря их открытиям и разработкам, Россия стала первой страной, где было разработано учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Затем ребята посетили кинолекторий «Вдохновляясь наукой». Школьники посмотрели биографический фильм «Взлет», о выдающемся русском ученом, основоположнике космонавтики Константине Эдуардовиче Циолковском. Также дети посмотрели мультфильм «День российской науки».

В Итатской коррекционной школе-интернате обучающиеся попробовали свои силы в роли инженера-конструктора. Учащиеся начального звена Итатской средней школы имени Данкевич Т. Ф. приняли участие в научной конференции «Первые шаги в науку». Полина Арсентьева (1 «а» класс) выступила с докладом «Зубная паста или жевательная резинка». Софья Любезных (1 «б» класс) подготовила работу «Медоносные пчелы». Екатерина Ленок (2 «а» класс) провела научное исследование «Умный дом». Юлия Анищенко (2 «б» класс) представила доклад «Расскажу я вам про скотч». Доминика Дузенко (3 «б» класс) рассказала о своей исследовательской работе «Простая таблица умножения». Карина Авраменко (4 «а» класс) провела историческое исследование «Учителя - фронтовики Итатской средней школы».