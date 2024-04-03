У многих дачников возникает вопрос «когда сеять огурцы на рассаду?». У специалистов Россельхознадзора есть ответ на этот вопрос.

Огурцы родом из тропических и субтропических районов Индии, это и обуславливает их особое отношение к свету и теплу. В условиях Сибири выращивание теплолюбивого огурца осложняется суровым климатом, в котором в апреле может солнце прогреть воздух до + 150С, а в июне могут резко прийти «ночные» заморозки до – 50С. Да, и осенние заморозки начинаются достаточно рано, уже в августе. Поэтому огурцы достаточно сложно вырастить без теплицы или парника. Для теплицы нужно вырастить хорошую рассаду, чтобы в дальнейшем получить богатый урожай. А в парник можно посеять семена в мае.

Отличие огурца выращиваемого в Сибири в том, что его сорт почти всегда является гибридом. Гибридные сорта огурцов не только способны расти и развиваться при низкой температуре, но и приносить хороший урожай. Время созревания огурцов у гибридных сортов занимает не более 1,5 месяца, что очень важно, при коротком лете. На сегодняшний день представлено много сортов, которые успешно районированы и произрастают в условиях Сибири. Подобрать сорта рекомендованные к выращиванию в Западно-Сибирском регионе, к которому относиться Кузбасс вы сможете на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» https://gossortrf.ru/registry/.

После выбора сорта, наступает самый ответственный момент – посев на рассаду. Рекомендуемое время высева - с середины апреля до начала мая. Обычно семена огурцов сеют сразу в стаканчики. Почва для семян огурцов должна быть рыхлая, это позволяет очень хорошо развиться корневой системе огурцов. Сеем семена на глубину – примерно 0,5 см, аккуратно присыпаем, а затем увлажняем почву и закрываем полиэтиленовой пленкой, перемещаем теплое место с температурой воздуха от + 220С до + 250С. Если все принципы агротехники соблюдены, то всходы будут на 4 - 5 день от посева семян.

Когда появятся первые всходы, чтобы рассада не вытянулась, организовываем досветку– 3 часа утром и вечером, при пасмурной погоде весь день. Огурцы очень требовательны к питательным элементам, поэтому стоит позаботиться о подкормке комплексными удобрениями. В соответствии с регламентами для рассады. С момента первых всходов и до высадки на постоянное место проводят 1 - 2 подкормки, в зависимости от состояния растения.

К моменту высадки в теплицу возраст растений должен составлять 30 - 35 дней. При посадке рассады не заглубляйте корневую систему, иначе растение отдаст все силы на образование новых корней на стебле. Средняя норма посадки – 1 - 4 растения на 1 м2. Чаще растения высаживают рядковым (однострочным) или ленточным (двухстрочным) способом. Для более компактного размещения и лучшей освещенности огурцы часто сажают в «шахматном» порядке.

В условиях Сибирского климата, главная задача дачника, правильно и своевременно вырастить рассаду этого «зеленого удальца». От того на сколько она будет здоровой и крепкой зависит будущий урожай.

Для получения консультаций в области семеноводства Вы можете обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по телефону в Кузбассе: 8 (3842) 36-15-80; в Республике Хакасия 8 (3902) 22-55-73; в Республике Тыва 8 (39422)6-65-79.