Команда «Южного Кузбасса» стала серебряным призёром в новогоднем онлайн-турнире по шахматам группы «Мечел»

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») заняли второе место в командном зачете новогоднего онлайн-турнира по шахматам Группы «Мечел».

Шахматный онлайн-турнир среди сотрудников предприятий Группы «Мечел» проводился уже во второй раз. Соревнования проходили на авторитетной шахматной интернет-площадке, партии комментировал специально привлеченный международный гроссмейстер Роман Овечкин, велась онлайн-трансляция турнира.

В соревнованиях приняли участие 87 сотрудников предприятий Группы «Мечел». От «Южного Кузбасса» на турнир заявилось 8 шахматистов. В этом году регламент турнира, помимо личного зачета, предусматривал зачет предприятий, а также новые личные номинации – «Лучший дебютант» и «Королева турнира». В зачете предприятий победитель определялся путем суммирования очков, набранных двумя лучшими участниками команды.

«Южный Кузбасс» уступил лишь одно очко чемпиону турнира – Челябинскому металлургическому комбинату. Лучшими игроками в составе сборной стали помощник машиниста экскаватора разреза «Сибиргинский» Роман Сопельняк, занявший пятое место в личном зачете, и специалист по безопасности компании Роман Мелентьев – девятая строчка турнирной таблицы.

В ТОП-50 также вошли машинист экскаватора разреза «Сибиргинский» Геннадий Ерасов, бригадир на участках основного производства разреза «Красногорский» Станислав Букреев, преподаватель Учебного центра Владимир Шариков.

«В шахматах существует особый рейтинг Эло, который показывает относительную силу спортсменов. Мой рейтинг по итогам предварительных 15 игр — 1200. Были те, кто вышел на турнир с рейтингом выше 2000. В соревнованиях участвовали и мастера, и любители. В дебютном для меня шахматном турнире «Мечела» я выиграл шесть игр из девяти. Больше всего запомнилась последняя игра: я уже проигрывал фигуру, но соперник допустил ошибку и получил мат. Шахматы – это интеллектуальное развитие, активная работа мозга, а качества, которые воспитывает эта игра, пригодятся и в работе, и в жизни. Участие в турнире – хороший опыт и в следующем году я обязательно снова сыграю», – сказал бригадир на участках основного производства разреза «Красногорский» ПАО «Южный Кузбасс» Станислав Букреев.

«Конечно, мне хотелось победить в турнире, участие в соревнованиях – это всегда азартно. Соперники – очень достойные. Самой сложной стала партия с Юлией Суюндуковой с Челябинского металлургического комбината, она в итоге заняла второе место в личном зачете и получила звание «Королева турнира». Получилась напряженная игра, которая разрешилась вничью. Шахматы – мое давнее хобби. Когда-то в юности я подтверждал разряд «кандидат в мастера спорта», но в шахматах это нужно делать каждые три года. В последние годы я играл на специальных площадках в интернете. Сам корпоративный турнир понравился, организация отличная. Безусловно, своей победе искренне рад», — рассказал победитель турнира в личном зачете, сотрудник ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Михаил Шуряев.

Работники «Южного Кузбасса» активно участвуют как в мероприятиях компании, так и в общекорпоративных мероприятиях «Мечела». В этом году на общекорпоративном уровне, помимо шахматного турнира, состоялся традиционный турнир по мини-футболу, а также масштабные конкурсы профессионального мастерства среди работников металлургических и горнодобывающих предприятий «Мечела.

Результаты новогоднего онлайн-турнира по шахматам Группы «Мечел»

Личный зачет

1 место. Шуряев Михаил Геннадьевич, ПАО «ЮК ГРЭС». Победитель в номинации «Лучший дебютант».

2 место. Суюндукова Юлия Михайловна, ПАО «ЧМК». Победитель в номинации «Королева турнира».

3 место. Сальков Сергей Николаевич, ПАО «ЧМК».

Зачет предприятий

1 место. ПАО «ЧМК» (лучшие игроки команды: Суюндукова Юлия Михайловна, Сальков Сергей Николаевич).

2 место. ПАО «Южный Кузбасс» (лучшие игроки команды: Сопельняк Роман Николаевич, Мелентьев Роман Григорьевич).

3 место. ПАО «Коршуновский ГОК» (лучшие игроки команды: Хамитов Айдар Галиевич, Кублицкая Альбина Владимировна).

Фото: Южный Кузбасс