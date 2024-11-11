Комик из Гурьевска прошел отборочный тур в шоу «Лига городов» на ТНТ

Дмитрий Конышев из Гурьевска бросил себе новый вызов и доказал, что достоин дальнейшего участия в шоу «Лига городов» на ТНТ. Комик прошел отборочный этап и продолжит борьбу за главный приз 10 миллионов рублей.

Выступление кузбассовца было сольным, чем вызвало интерес не только зрителей, но жюри. Все наставники нажали на зеленую кнопку, тем самым предоставили выбор участнику самостоятельно определить, с кем из наставников он продолжит свой творческий путь на проекте.

Марина Кравец отметила, что Дмитрий привнес что-то новое и непознанное в шоу, и она не совсем понимает, зачем ему наставник.

«Я считаю, что ты большой талантливый артист и, думаю, что ты состоявшийся крутой человек. Очень сложно одному на сцене, я даже представить не могу, что бы делал там один 10 минут», - добавил Артем Каладжян.

Сергей Светлаков тоже одобрил такой необычный ход, потому что сам любит новые формы и эксперименты: «Это выступление – украшение вообще любого проекта на телевидении, во-первых. Во-вторых, это украшение твоей сольной карьеры, которая движется дальше. Ты красавец».

Дмитрий Конышев выбрал в качестве наставника Артема Калайджяна. Ранее он говорил, что хочет именно к нему, поэтому очень рад такому решению.

«Я уверен, что сделал правильный выбор! Мы с ним сможем выиграть! Я в это верю!»,- сообщил комик.

Фото: Лига городов