Комик из Гурьевска выиграл баттл в шоу «Лига городов» на ТНТ

В этом сезоне кузбассовец выбрал иной путь и очень громко заявил о себе. Его монокоманда «Конышев» состоит из одного участника и это новый вызов.

«Попытка выступать одному — это скорее сработало, как выход из зоны комфорта! Появились дополнительные возможности! Плюс выступления одному это то, когда никого не нужно собирать на репетицию!» - поделился Дмитрий.

В номерах комика красной нитью прослеживается тема его побед в телевизионных шоу. Он решил, что это его фишка и будет ее развивать: «Я буду продолжать выигрывать! (Смеется) Если я сам для себя создаю инфоповод, то почему не зацепиться за него!»

Ранее Дмитрий заявлял, что хочет в команду к Артему Калайджяну, по итогам выступления в отборочном этапе, так и случилось. Находясь под его наставничеством, комик узнал его как доброго и открытого человека и ни разу не пожалел о своем решении.

«Это куда важнее того, какой он наставник! Я рад, что я в его команде!» - добавил комик.

В баттлах Дмитрию Конышеву пришлось соревноваться с двумя командами «Агрофаком» из Ставрополя и «Последней партой» из Петропавловска-Камчатского. По итогам всех выступлений путевку за возможность выступать в финале получил кузбассовец. Свои голоса отдали за него Сергей Светлаков и Тимур Батрутдинов.

Жюри не раз отмечали высокий уровень выступлений Дмитрия и богатый опыт в юморе, поэтому на вопрос «Не появилось ли желание оказаться по другую сторону экрана?», комик смело ответил: «Мне нравится выступать и, я это делаю! Если когда-нибудь буду в жюри, то я буду «за».

Фото из личного архива Дмитрия Конышева