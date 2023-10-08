Комплектующие для канатно-кресельных дорог в Кузбассе будут производить по бережливым технологиям

Новокузнецкое научно-производственное объединение «Антрацит-Машиностроение» стало новым участником нацпроекта «Производительность труда», который реализуется в стране по инициативе Президента Владимира Путина. С помощью бережливых технологий при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) на машиностроительном предприятии оптимизируют процесс производства роликоопор для канатно-кресельных дорог.



«Кузбасские предприятия активно участвуют в нацпроекте и за счет повышения производительности труда наращивают объемы выпуска продукции, востребованной в самых разных отраслях. Важно, что экономический эффект от внедрения бережливых технологий получают не только сами участники нацпроекта, но и регион в целом», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



В ближайшее время специалисты РЦК вместе с коллективом предприятия проведут диагностику и анализ производственных проблем и предложат для них решения с помощью инструментов бережливого производства. В результате сократится время производственного процесса, уменьшится его трудоемкость, увеличится выработка и сократится количество брака. Также планируется повысить качество выпускаемой продукции при снижении потерь и повышении производительности труда.



Участие в нацпроекте «Производительность труда» рассчитано на три года, в каждый из них производительность будет увеличиваться не менее чем на 5% без дополнительных инвестиций и затрат. Первые результаты можно будет увидеть уже через полгода. Коллективу предприятия будут бесплатно помогать эксперты РЦК. В следующие 2,5 года предприятие самостоятельно будет тиражировать лучшие практики бережливого производства на другие производственные участки.



В Кузбассе адресную поддержку в рамках нацпроекта получают уже 75 компаний несырьевых отраслей экономики.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса