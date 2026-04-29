Корпоративные программы укрепления здоровья работающих

Производительность труда, конкурентоспособность, устойчивость на рынке и экономическая стабильность организаций и предприятий напрямую зависят от здоровья, безопасности и благополучия работников, и работодатели стали широко внедрять программы укрепления здоровья на рабочих местах для того, чтобы сохранить здоровье своих сотрудников и, таким образом, сократить общие расходы, связанные с ухудшением их здоровья.

Ирина Кожинова, к.м.н., заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактик рассказала, что такие программы включают создание здоровьесберегающей среды, мотивацию к ведению здорового образа жизни и снижение рисков развития социально значимых хронических заболеваний: гипертонической болезни, инфаркта, инсульта, сахарного диабета 2 типа, онкологических болезней.

При разработке программы оценивают основные факторы риска (качество питания, физическую активность, основные показатели здоровья: уровень артериального давления, холестерина и глюкозы крови, индекс массы тела и другие), а также потребности работников. Каждая организация оценивает свои возможности (кадры, финансы, организационные ресурсы), разрабатывает план реализации мероприятий, направленных на снижение факторов риска для здоровья и формирует критерии оценки результата. Критерии могут включать уровень информированности работников о здоровом образе жизни, результаты профилактических мероприятий.

