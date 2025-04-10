«Космическая неделя» проходит в Кузбассе в рамках IV Международного фестиваля Юрия Гагарина

В культурно-досуговом центре «Юбилейный» города Мариинска состоялся специальный показ фильма «Вызов». Это версия с тифлокомментированием для зрителей с ограниченными возможностями по зрению. Показ организован совместно с обществом слепых и слабовидящих в Мариинске и кинокомпанией Централ Партнершип.

В рамках Международного фестиваля Юрия Гагарина и проекта «Пушкинская карта» работники культурно-досугового центра «Творчество» провели познавательную программу «Он сказал: «Поехали!». Ребята познакомились с историей полета в космос собак Белки и Стрелки. Гости узнали о первом космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине, о его подготовке к полету, а также подробности запуска космической ракеты.

Ребятам также рассказали о жизни и подвиге легендарного космонавта Алексея Архиповича Леонова. Шестьдесят лет назад он стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Участники программы посмотрели уникальные кинокадры этого исторического события.

Творческие номера о космосе, России и героях для гостей исполнили солисты учреждения Ольга Радченко, Петр Суханов и Диана Сомова. Вокальные номера украсили танцевальные композиции хореографического коллектива «Параллель» (руководитель Ольга Радченко).

Фото: культурно-досуговый центр «Творчество» города Мариинска