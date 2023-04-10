Красноярский водитель пытался взыскать с муниципалитета и дорожников в Кузбассе более одного миллиона рублей

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, ещё в конце июля 2019 года красноярец, двигаясь на автомобиле «BMW 730d» по одному из участков дорог Мариинска в сторону моста через реку Кия, увидел выбоины и ямы. Избежать наезда на них ему не удалось, в результате чего правыми колёсами автомобиля попал в ямы, повредив два колеса. Позже экспертиза определила стоимость восстановления автомобиля в размере более 1 млн рублей, которые красноярец и решил взыскать с юрлиц, ответственных за содержание дороги. Мариинский городской суд Кемеровской области разобрался в деле, материалами которого была установлена неоднозначность возникшей ситуации…

29 июля 2019 года красноярец двигался на автомобиле «BMW 730d» из Кемерово в Красноярск. На одном из участков дорог Мариинска он увидел выбоины и ямы, избежать наезда на которые не удалось. Автомобиль попал в ямы, в результате чего были повреждены подкрылки правых переднего и заднего колеса, а также автомобилю были причинены иные скрытые дефекты. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия, зафиксировали произошедшее, отказав в возбуждении дела об административном правонарушении.

Позже в Красноярске была проведена экспертиза, которая определила стоимость восстановления повреждённого автомобиля «BMW 730d» в размере 1 млн 6 тыс. 358 рублей.

В середине 2022 года красноярец предъявил в суд исковое заявление, требуя взыскать эту сумму и судебные расходы с Мариинского территориального управления администрации Мариинского муниципального округа, а также с компании «МариинскАвтодор» и муниципального унитарного предприятия «Мариинец».

В ходе рассмотрения гражданского дела суд установил, что в заключении экспертизы, представленной красноярцем, указаны множественные повреждения автомобиля, в том числе не соответствующие справке о дорожно-транспортном происшествии. При этом выяснилось, что на автомобиле «BMW 730d», фигурирующем в деле, за четыре дня до произошедших событий был совершён наезд на стоящее транспортное средство в Краснодаре.

Кроме того, в исковом заявлении красноярец указал себя собственником автомобиля «BMW 730d». Но материалами дела было подтверждено, что на момент совершения ДТП красноярец собственником автомобиля не являлся. В органах ГИБДД автомобиль был зарегистрирован на красноярца через две недели после произошедшего происшествия, а договор купли-продажи он в суд не предоставил.

Гражданская ответственность владельца автомобиля «BMW 730d» также не была застрахована.

Таким образом, суд установил, что основания для обращения с иском в суд у красноярца отсутствовали, в связи с чем в удовлетворении исковых требований ему было отказано.

Фото из открытых источников