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Кражу матрешек из сувенирного отдела на железнодорожном вокзале раскрыли транспортные полицейские в Белове

Сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела МВД России на станции Белово задержали 62-летнего жителя города Новокузнецка, подозреваемого в краже сувениров и чайных ложек на вокзале станции Белово.

Сотрудники транспортной полиции установили, что злоумышленник воспользовался отсутствием в зале ожидания очевидцев и сначала взял самую большую матрешку в одном из наборов. Спустя некоторое время мужчина вернулся к витрине и собрал оставшиеся сувениры, а также чайные ложки из набора.

 После задержания мужчина признался, что ему очень понравились многоместные куклы и он захотел унести их домой. Ущерб, причиненный преступлением, составил 4 тысячи 800 рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкцией данной статьи установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.  Фото: ЛО МВД РФ на транспорте на станции Белово

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kuzbassnews.ru
30/10/2024
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