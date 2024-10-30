Кражу матрешек из сувенирного отдела на железнодорожном вокзале раскрыли транспортные полицейские в Белове

Сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела МВД России на станции Белово задержали 62-летнего жителя города Новокузнецка, подозреваемого в краже сувениров и чайных ложек на вокзале станции Белово.

Сотрудники транспортной полиции установили, что злоумышленник воспользовался отсутствием в зале ожидания очевидцев и сначала взял самую большую матрешку в одном из наборов. Спустя некоторое время мужчина вернулся к витрине и собрал оставшиеся сувениры, а также чайные ложки из набора.

После задержания мужчина признался, что ему очень понравились многоместные куклы и он захотел унести их домой. Ущерб, причиненный преступлением, составил 4 тысячи 800 рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкцией данной статьи установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года. Фото: ЛО МВД РФ на транспорте на станции Белово