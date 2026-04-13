Крупную компенсацию за некомфортное содержание в следственном изоляторе потребовал осуждённый у подразделений ФСИН России

В августе 2025 года 39-летний осуждённый, которому ранее было назначено 8 лет лишения свободы за разбойное нападение, обратился к структурным подразделениям Федеральной службы исполнения наказаний с требованием выплатить 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Административные исковые требования он мотивировал тем, что около месяца находился в СИЗО-3 г.Мариинска для дальнейшего этапирования к месту отбывания наказания. При поступлении осуждённый сообщал сотрудникам учреждения о необходимости пройти медицинское обследование в связи с ухудшением его состояния здоровья по причине прогрессирования диагнозов «Гепатит C» и «ВИЧ». Однако, по мнению осуждённого, после требования направить его на медицинское обследование в камере был проведён обыск, в результате которого был найден металлический предмет. По этой причине его поставили на профилактический учёт как склонного к нападению на сотрудников учреждения. На медицинское обследование его не направили, а поместили в камеру на четвёртом этаже здания, в которой не было горячей воды, в связи с чем в баню ему приходилось спускаться на нижние этажи здания, что причиняло физическую боль.

Рассмотрев заявленные требования, суд установил, что после прибытия в следственный изолятор осуждённый был осмотрен медработником учреждения. При этом жалоб на состояние здоровья не предъявлялось. Камера, в которой содержался осуждённый, полностью соответствовала действующим нормам. В период нахождения истца в следственном изоляторе в его камере проводились лишь плановые обыски, в результате которых не было обнаружено никаких запрещённых предметов. На профилактический учёт осуждённый был поставлен в связи с оперативной информацией о намерении совершить нападение на сотрудника администрации учреждения с целью повысить свой авторитет.

При этом выяснилось, что обострение его медицинских диагнозов произошло по причине отказа от лечения, что было документально зафиксировано.

«Само по себе наличие тех или иных неудобств и ограничений, неизбежно связанных с содержанием в исправительном учреждении, не во всех случаях влечёт нарушение прав административного истца и присуждение соответствующей компенсации», — говорится в решении суда.

В удовлетворении административного иска было отказано. Решение суда осуждённый обжаловать не стал.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

