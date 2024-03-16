Курсанты Росгвардии рассказали кемеровским школьникам об обучении в военном институте

В рамках войсковой стажировки курсанты Пермского военного института Росгвардии провели встречу с учащимися школы №50 в Кемерове. В ходе мероприятия гости рассказали об истории образования и развития войск правопорядка, а также обсудили перспективы поступления и обучения в Пермском военном институте войск национальной гвардии России.

У старшеклассников была возможность задать вопросы молодым людям об условиях обучения, проживания и быта курсантской жизни. Особое внимание было уделено рассмотрению образовательной программы в военном институте, а также возможностям и перспективам, открывающимся перед выпускниками.

По окончании встречи курсанты предложили заинтересованным молодым людям попробовать свои силы в поступлении в Пермский военный институт Росгвардии. Это прекрасная возможность для молодых людей, стремящихся служить Отечеству и обеспечивать его безопасность, начать свой путь в военной сфере.

Ежегодно курсанты военных институтов Росгвардии проходят войсковую стажировку в отряде специального назначения «Кузбасс». Этот опыт не только дополняет теоретическое обучение, но и придает практическую направленность подготовке будущих защитников Отечества.

Фото: Росгвардия