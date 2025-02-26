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Курсанты Росгвардии стали обладателями медалей «Юнармейская доблесть»

В отряде специального назначения «Кузбасс» состоялась торжественная церемония награждения отличившихся воспитанников Росгвардии школы №74. Командир подразделения полковник Дмитрий Печорин вручил юным кадетам медали «Юнармейская доблесть», отметив их достижения в военно-патриотическом движении.

Перед началом церемонии для воспитанников провели экскурсию по отряду, где они посетили музей воинской части, познакомились с боевым прошлым спецназа Росгвардии, его традициями и главным символом - краповым беретом.

В торжественной обстановке полковник Дмитрий Александрович наградил кадетов Ксению Акентьеву и Дмитрия Иванова медалями «Юнармейская доблесть» III степени. Андрей Богатырев был удостоен медали I степени, став вторым в Кузбассе юнармейцем, собравшим полный комплект наград за успехи в патриотическом движении.

Курсанты Росгвардии являются постоянными участниками военно-патриотических мероприятий, вносят значительный вклад в сохранение исторической памяти, поддерживают традиции преемственности поколений и активно развивают спортивное и военно-прикладное мастерство. Они регулярно участвуют в парадах, исторических реконструкциях, добровольческих акциях и патриотических уроках для школьников.

Завершая мероприятие, командир отряда поздравил награжденных, поблагодарил их за усердие и целеустремленность, пожелав дальнейших успехов в учебе, службе и новых достижений на благо Родины.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
26/02/2025
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