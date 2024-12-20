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Курсы повышения квалификации прошли 25 работников Тяжинского центра социального обслуживания населения

В учебном центре дополнительного профессионального образования «Академия» города Томска работники отделений социального обслуживания на дому занимались по профессиональной программе «Организация и выполнение мероприятий по уходу и реабилитации за тяжелобольным и пожилым человеком».
Дистанционное обучение было направлено на формирование у специалистов умений и навыков, необходимых для осуществления ухода за пожилыми гражданами.

Фото: Тяжинский ЦСОН

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/12/2024
Общество
Тяжин
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