Кузбасс отмечает День народного единства

В День народного единства Кузбасс присоединился к Всероссийской хоровой акции, исполнив песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля». 

С участием вокалистов региона был снят видеоролик, локациями в котором стали знаковые места — мемориал Воину-Освободителю (Кемерово), музей-заповедник «Томская Писаница» (Яшкинский округ), а также многофункциональный этнокультурный центр «Заречное» (Белово).Съемки войдут в общероссийский клип, который будет показан на федеральных каналах.  Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

kuzbassnews.ru
04/11/2025
