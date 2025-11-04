Кузбасс отмечает День народного единства

В День народного единства Кузбасс присоединился к Всероссийской хоровой акции, исполнив песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля».

С участием вокалистов региона был снят видеоролик, локациями в котором стали знаковые места — мемориал Воину-Освободителю (Кемерово), музей-заповедник «Томская Писаница» (Яшкинский округ), а также многофункциональный этнокультурный центр «Заречное» (Белово).Съемки войдут в общероссийский клип, который будет показан на федеральных каналах. Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса