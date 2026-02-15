Кузбасс присоединился к открытой 44-й Всероссийской массовой гонке «Лыжня России»

В зависимости от возраста и подготовки участники преодолевали дистанции 5 км, 10 км или участвовали в массовом забеге на 1 км.

Центральная гонка прошла на территории лыжного комплекса «Снежный» в городе Кемерово. На старт вышли свыше тысячи человек. В числе почетных гостей были мастер спорта России международного класса по санному спорту Степан Федоров, а также мастера спорта России по лыжным гонкам Иван Анисимов — член сборной команды страны и Жанна Меньшова — участница первенства мира.

В Кемеровском муниципальном округе массовый забег состоялся в деревне Тебеньковка. В Год единства народов России, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным, многие участники использовали в одежде элементы народных костюмов.

В Прокопьевске к гонке на территории спортивно-развлекательного центра «Солнечный» присоединились более тысячи участников. Почетными гостями стали мастера спорта СССР по лыжным гонкам Валентина Баландина, Елена Ермолаева (Зубкова); мастер спорта СССР международного класса по лыжному двоеборью Сергей Орлянский, мастер спорта СССР по лыжному двоеборью Василий Соткин, ветераны лыжного спорта Светлана Юрьева и Александр Коваленко. Отдельно состоялся «Забег отличников».

В Новокузнецком муниципальном округе лыжную трассу организовали в селе Сосновка. Участие в гонке приняли около 400 человек. Для ребят в возрасте от 8 лет и младше была организована дистанция 0,5 км. Остальные лыжники приняли участие в массовом старте на символическую дистанцию 2026 метров. Каждый получил брендированную шапку «Лыжня России — 2026».

В Анжеро-Судженске в спортивном празднике приняли участие более 300 человек: воспитанники детских садов, ветераны спорта, любители и профессиональные спортсмены.

В Беловском муниципальном округе соревнования состоялись в селе Менчереп. Открыли гонку семьи с малышами. Всего на трассу вышли более 150 участников. Победители и призеры в каждой возрастной группе были награждены памятными медалями, кубками и сувенирами с символикой лыжной гонки.

В Калтане в «Лыжне России» участвовали около 250 любителей активного отдыха, самому юному исполнилось 6 лет, а самому старшему — 75. Все получили памятные нагрудные знаки и шапочки. После финиша спортсменов ждали угощения: выпечка и горячий чай.

В пгт Верх-Чебула в Сосновом бору стартовали 100 человек. Всем вручили сладкие подарки, победители и призеры награждены грамотами и сувенирами. Участники и болельщики могли угоститься кашей и горячим чаем.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса