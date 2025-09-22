Кузбасс присоединился ко Всероссийскому дню бега «Кросс нации»

На дистанции 1 км, 2 км, 4 км и 6 км в зависимости от возрастной категории вышли 7 тысяч кузбассовцев — любители здорового образа жизни, профессиональные спортсмены, представители старшего поколения и дети. Помимо этого, впервые были организованы забеги отличников. На финише каждый из них получил значок «Кросс нации. Забег отличника».

Центральный старт Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Кузбассе состоялся в кемеровском сосновом бору, где участвовали около 900 человек.

В Новокузнецке на стадионе «Металлург» на старты вышли около тысячи бегунов — от дошкольников до ветеранов.

В Полысаеве Всероссийский забег состоялся на базе спортивной школы, главным судьей выступил российский легкоатлет, бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года Евгений Рыбаков.

В Юрге на спортивно-оздоровительной базе свою дистанцию «Кросса нации» пробежали более 300 человек в возрасте от 4 до 79 лет, в том числе постоянный участник соревнований, ветеран спорта Валерий Петрович Ларин — обладатель золотого значка ГТО.

В Анжеро-Судженске спортивный праздник состоялся на стадионе «Кристалл». Более 200 участников собрались, чтобы проявить себя в беге и других соревнованиях.

Фото: Пресс-центр Правительства Кузбасса