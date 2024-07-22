Кузбасская пенсионерка через суд «аннулировала» автокредит, оформленный на её имя мошенниками

В конце прошлого года пенсионерке из Мариинска поступил звонок якобы от оператора мобильной связи об окончании договора услуг связи и с предложением продления данного договора. Она поверила уловке и продиктовала звонившему мужчине код из СМС-сообщения. В результате на её имя был оформлен автокредит на сумму более 350 тысяч рублей. Вскоре женщина обратилась в суд к банку с требованиями признать данный кредитный договор ничтожным...

Из материалов гражданского дела следует, что в конце ноября 2023 года кузбасской пенсионерке поступил звонок якобы от представителя мобильного оператора, который ей сообщил о предстоящем окончании договора услуг связи. Поверив звонившему, она сообщила поступивший на её телефон код. На следующий день сим-карта оказалась заблокированной, а дочь пенсионерки настояла на срочной блокировке банковских счетов. Но в одном из банков сообщили, что её счёт уже заблокирован, а она сама оформила на днях автокредит на сумму более 350 тысяч рублей. После этого пенсионерка обратилась в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Также она обратилась непосредственно в банк с требованием расторгнуть кредитный договор, на что получила отказ. При этом банк утверждал, что будет оказывать содействие в проводимых мероприятиях в рамках расследования уголовного дела.

В результате, собрав необходимые документы, пенсионерка обратилась в суд с требованием признать оформленный на её имя кредитный договор недействительным (ничтожным).

Представитель банка требования женщины не признал и утверждал, что кредит был оформлен законно путём направления специальных кодов, которые приравниваются к собственноручной подписи. Клиент банка обязан исключить доступ третьих лиц к своему мобильному устройству, подключённому к личному кабинету. Утверждалось, что женщина злоупотребляет своим правом, пытаясь переложить на банк ответственность за свои неосмотрительные действия.

Однако суд, исследовав письменные материалы дела, установил несовпадения личных данных пенсионерки, указанных в заявлении-анкете на получение кредита. Был указан постоянный ежемесячный доход в размере около 45 тысяч рублей, а также ежемесячный доход от сдачи в аренду жилья в размере около 35 тысяч рублей. При этом установлено, что единственным доходом женщины является пенсия в гораздо меньшем размере. В анкете также указано наличие высшего образования, которое пенсионерка никогда не имела. Было указано и место работы, хотя женщина на момент оформления кредита уже находилась на пенсии. Да и указанный рабочий телефон оказался несуществующим – с телефонным кодом города, отличного от кода Мариинска.

В итоге суд пришёл к выводу, что в возникшей правовой ситуации имело место недобросовестное поведение именно банка, и признал спорный кредитный договор недействительным.

Не согласившись с решением суда, банк обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, однако на днях судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда согласилась с судом первой инстанции, оставив решение без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд