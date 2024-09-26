Кузбасские аграрии наращивают темпы уборочной кампании

По оперативной информации регионального минсельхоза, установившаяся на неделе сухая и ветреная погода позволила аграриям региона нарастить темпы уборочной. По состоянию на 25 сентября в Кузбассе убрано более 335 тысяч га зерновых и зернобобовых культур (58,3% от плана). Намолочено 806,3 тысячи тонн зерна при средней урожайности 24,1 ц/га. Овощеводы региона собрали 70,8 тысячи тонн картофеля (55% от плана), овощей— 9 188 тонн (41% от плана).



Наиболее активно работы идут в Кемеровском муниципальном округе, где убрано около 24 тысяч га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 75,3% от плана. Картофеля собрали 39,6%, овощей — 48,3% от плановых объемов. Первыми в округе уборку зерновых завершило ООО «Азот Агро». В хозяйстве обмолочено 5 800 га, урожайность составила 30,5 ц/га.



Самая высокая средняя урожайность зерновых и зернобобовых зафиксирована в Гурьевском муниципальном округе — 31,6 ц/га. На сегодняшний день там убрано 65,6% посевных площадей.



В Беловском муниципальном округе полностью выкопали лук и свеклу, идет уборка капусты. Картофеля собрали около 63%. Два хозяйства — ООО «Алтей» и ООО «СП Гефест», закончили уборку зерновых и зернобобовых, в среднем по району убрано 60% площадей.



В Крапивинском муниципальном округе намолочено 56 027 тонн зерновых при средней урожайности 23,3 ц/га и 4 000 тонн рапса с урожайностью 15,6 ц/га. Убрано 58% картофеля.



В Мариинском муниципальном округе фермерские хозяйства Константина Бидеева, Валерия Белкина и Дмитрия Казанкова уже завершили уборочную кампанию. В целом по муниципалитету сельхозтоваропроизводители собрали урожай зерновых и зернобобовых культур на площади 13,2 тысячи га, это чуть более 40% от плана.



В хозяйствах Ленинск-Кузнецкого муниципального округа зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 48,7 тысячи га (64,5% от плана) при средней урожайности 20 ц/га.



Уборочную кампанию уже завершили в фермерском хозяйстве Александра Печеркина, где обмолочено 3402 га зерновых и зернобобовых культур и 721 га технических культур. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 31,1 ц/га, технических — 18,8 ц/га. В фермерском хозяйстве Алексея Тупицина, где также завершили уборку урожая, получена самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур — 43,5 ц/га.



В Прокопьевском муниципальном округе уже убрали 58,5% зерновых со средней урожайностью 27,1 ц/га, намолот составил 65,5 тысячи тонн зерна. Убрано 84% картофеля с урожайностью 249 ц/га, 2512 га рапса, 280 га сои. Посеяно 763 га озимых зерновых культур.



Также в регионе продолжается кормозаготовка. Заготовлено 108,9 тысячи тонн сена, 241,1 тысячи тонн сенажа, 84,4 тысячи тонн силоса и 12,2 тысячи тонн соломы.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса