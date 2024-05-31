Кузбасские боксеры успешно дебютировали на соревнованиях в Томской области

В селе Парабель состязались 110 спортсменов из Томска, Новосибирска, Тогура, Павлово, Каргаска. В VIII региональных соревнованиях по боксу впервые приняли участие ребята из Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Кемеровской области (тренер-преподаватель Наталья Александровна Туринзова).

Команда юных боксеров из Кузбасса успешно выступила на соревнованиях. Данил Туринзов и Богдан Бровкин заняли первое место, Максим Рубан и Павел Ащук – на втором месте. Максим Сахидаков, Евгений Сахидаков и Матвей Кочкин вышли на третье место.