Кузбасские инженеры разработали уникальную вакуумную машину для всесезонной уборки улиц

Вакуумная подметально-уборочная машина на самоходном среднетоннажном шасси с комплектом навесного оборудования «УниРОСС» изготовлена компанией «КОРМЗ». 

«УниРОСС» предназначен для всесезонного содержания дорог: летом — беспылевая уборка, зимой — очистка снега, наледи и нанесение противогололедных материалов. Техника работает по принципу конструктора: за 30 минут можно установить новый комплект навесного оборудования и полностью изменить функционал. Высокая маневренность и возможность движения «крабом» помогает очищать даже самые трудные участки проезжей части и тротуаров. Оператор в режиме онлайн может следить, где работает техника, сколько топлива расходует и нет ли поломок.

К разработке проекта импортозамещающей техники компания приступила в 2020 году при поддержке Минпромторга Кузбасса. В работе принимали участие предприятия из России и Республики Беларусь.

Более 30% комплектующих и узлов машины произведено белорусскими предприятиями в рамках развития давних партнерских отношений между Кузбассом и Республикой Беларусь.

Специалисты компании «РИАТ» (Набережные Челны) осуществили сборку шасси с уникальными особенностями. Это гидрообъемное рулевое управление с приводом на четыре колеса с возможностью выбора требуемого режима движения (в том числе крабового, диагонального, полноповоротного), гидравлическая трансмиссия с подключаемым передним мостом (при этом привод осуществляется на все колеса), а также блокировка всех четырех рессор для стабилизации положения машины в движении с работающим навесным оборудованием.

Значительное внимание уделено комфорту рабочего места водителя — машина оснащена эргономичными органами управления, панорамной кабиной с отличным обзором.

Свою уникальную разработку кузбасское предприятие ранее представило на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в составе стенда Министерства промышленности и торговли РФ. Машина готова к полноценному использованию для содержания городских дорог и эксплуатации предприятиями жилищно-коммунальной сферы.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

01/11/2025
