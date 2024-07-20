Кузбасские металлурги в преддверии профессионального праздника получили федеральные и областные награды

На торжественном приеме в Новокузнецке врио губернатора Илья Середюк поздравил кузбасских металлургов с наступающим профессиональным праздником. Государственные и областные награды получили ветераны отрасли и лучшие работники металлургических предприятий региона.

«Наши металлурги всегда были опорой страны, а в годы Великой Отечественной войны кузнецкая броня стала непобедимым щитом для нашей Родины. Каждый четвертый снаряд, каждый третий самолет и каждый второй танк был изготовлен из кузбасского металла. Металлургия остается одной из ключевых отраслей промышленности региона. Здесь трудятся более 37 тысяч высококвалифицированных специалистов, вы показываете пример самоотверженности, выдержки и сплоченности. Желаю вам успешной реализации намеченных планов, благополучия, трудовых побед, всего самого доброго вам и вашим семьям. С праздником!», — обратился к представителям кузбасских металлургических компаний Илья Середюк.

В преддверии Дня металлурга федеральными и областными наградами отмечено 140 сотрудников отрасли.

Врио губернатора отметил, что кузбасские предприятия обеспечивают десятую часть общероссийского выпуска стали, чугуна и проката черных металлов, 71% выпуска ферросилиция, 65% железнодорожных и трамвайных рельсов. Металлургические предприятия Кузбасса не прекращают модернизацию производств и выпуск новых видов продукции, решают задачи, направленные на внедрение передовых экологических стандартов.

Так, АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в этом году отмечает 60-летний юбилей, по объему производства входит в пятерку металлургических предприятий страны. Предприятие реализует масштабные инвестиционные проекты. В рамках нацпроекта «Экология» внедряет современные технологии, благодаря которым уменьшается воздействие на окружающую среду.

ПАО «Кокс» в этом году отметило 100 лет. Предприятие реализует программу стратегического развития до 2035 года, в рамках которой начато строительство комплекса коксовой печей без улавливания химических продуктов коксования нового типа производительностью 600 тысяч тонн кокса в год. Данная технология имеет самые низкие в коксохимической промышленности выбросы, а утилизация отходящей тепловой энергии позволит вырабатывать пар с последующей генерацией электроэнергии.

На заводе «РУСАЛ Новокузнецк» продолжается производство высококачественной, востребованной на внутреннем и международных рынках продукции для авиационной, автомобильной, строительной отраслей, а также для электротехнической промышленности. Проводятся мероприятия по техническому перевооружению основного производства, охране окружающей среды, социальным вопросам, повышению квалификации рабочих и специалистов.

АО «Кузнецкие ферросплавы» за последнее время освоило производство около 90 видов новых сплавов. Внедрены технологии по получению ферросилиция с пониженным содержанием фосфора, бора, титана, рафинированного от примесей алюминия, углерода и кальция. Продолжается развитие собственной рудной базы, благодаря которой объем добычи кварцитов для производства ферросплавов планируется до 2026 года увеличить в два раза.

ООО «Гурьевск-сталь» проводит мероприятия по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению, а также по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Западно-Сибирский электрометаллургический завод разработал технологию и освоил серийное производство ультрачистого ферросилиция. Он применяется для производства особо ответственных сталей, из которых производят трансформаторы и электротехнические изделия.

Фото: Пресс-центр Правительства Кузбасса