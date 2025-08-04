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Кузбасские росгвардейцы награждены государственными наградами за образцовое выполнение служебного долга

В Кемерове в Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу состоялась торжественная церемония вручения государственных наград отличившимся сотрудникам и военнослужащим территориального органа войск национальной гвардии.

Медалями Жукова и «За отличие в охране общественного порядка» были отмечены росгвардейцы, проявившие доблесть и высокий уровень профессионализма при выполнении служебно-боевых задач.

От имени руководства ведомства личный состав поблагодарил временно исполняющий обязанности начальника управления. Он отметил, что росгвардейцы Кузбасса демонстрируют преданность долгу, выдержку и компетентность в любых условиях.

«Подразделения Кузбасса неизменно действуют слаженно, чётко и ответственно, что уже не раз доказано на практике».

Государственные награды получили семь бойцов спецподразделений и два военнослужащих территориального органа.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/08/2025
Общество
Кемерово
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