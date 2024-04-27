Кузбасские росгвардейцы написали «Диктант Победы»

Кузбасские росгвардейцы приняли участие в Международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы».

Для проведения диктанта в Росгвардии были организованы специальные площадки. Одна из них находилась в комнате воинской славы отряда специального назначения «Кузбасс». Место для проведения диктанта было выбрано неслучайно: в комнате воинской славы находятся экспонаты времен Великой Отечественной войны, а также из районов специальной военной операции, где нынешние защитники Отечества продолжают сражаться с прямыми последователями нацизма.

«Брат моей бабушки, Измайлов Павел Ефимович, принимал участие в обороне Москвы и в боях за Сталинград. Погиб на фронте. Я уверен, что он гордился бы своими потомками, которые, как и он, встали на защиту Отечества» - поделился один из военнослужащих отряда спецназа Росгвардии.

Еще одной площадкой для проведения диктанта в областном центре стал филиал вневедомственной охраны Росгвардии. Вместе с бойцами на вопросы из истории Великой Отечественной войны отвечали воспитанники профильного класса войск правопорядка.

Фото: Росгвардия