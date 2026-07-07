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Кузбасские росгвардейцы обеспечили безопасность на ежегодном международном фестивале «Динотерра»

В Чебулинском муниципальном округе завершился трехдневный международный научно-популярный фестиваль «Динотерра», который объединил более 50 000 участников и гостей. На протяжении всех дней проведения масштабного мероприятия сотрудники Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу обеспечивали охрану общественного порядка и общественную безопасность.

К выполнению задач были привлечены сотрудники вневедомственной охраны, ОМОН, а также подразделений лицензионно-разрешительной работы. Росгвардейцы несли службу в местах проведения основных мероприятий, осуществляли патрулирование территории фестиваля, обеспечивали безопасность участников и оказывали содействие коллегам из взаимодействующих правоохранительных органов.

Особое внимание сотрудники Росгвардии уделяли профилактике правонарушений, оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации и поддержанию правопорядка в местах массового пребывания граждан.

За три дня фестиваля гости смогли посетить научно-познавательные площадки, тематические выставки, лекции, экскурсии, интерактивные программы и концертные выступления. Благодаря слаженной работе сотрудников Росгвардии, все мероприятия прошли без нарушений.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
07/07/2026
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