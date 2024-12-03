Кузбасские росгвардейцы организовали сбор помощи для детей из новых регионов России

В Кемерове сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу совместно с неравнодушными жителями региона приняли участие в благотворительной акции, организованной фондом «Поверь в счастье». В рамках инициативы был собран гуманитарный груз для юных жителей новых субъектов Российской Федерации.

Благодаря участникам акции удалось собрать более 10 коробов с канцелярскими принадлежностями, мягкими игрушками, книгами и другими необходимыми вещами. В ближайшее время посылки будут отправлены в регионы, где представители Росгвардии передадут их в социальные учреждения, детские дома, больницы, школы, а также вручат адресно семьям, нуждающимся в поддержке.

Кроме того, на территории отряда специального назначения «Кузбасс» прошёл благотворительный концерт, организованный фондом «Поверь в счастье» и кемеровской школой искусств №14. Гости мероприятия, дети и их родители, не только наслаждались выступлениями, но и приносили подарки для тех, кто нуждается в помощи.

«Те, кто хочет помочь, делают это от души! Мы все связаны, как одна большая цепочка. Когда помощь из Кузбасса доходит до детей в новых субъектах России, как сказал один из наших друзей, круг добра замыкается», — отметила исполнительный директор фонда «Поверь в счастье» Наталья Рюмина.

Фото: Росгвардия