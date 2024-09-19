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Кузбасские росгвардейцы поддержали экологическую инициативу, собрав 200 кг отходов на берегу реки

Сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии по городу Осинники приняли участие в экологической акции «Зелёная Россия» – «Вода России». В рамках мероприятия, стражи правопорядка совместно с работниками  провели уборку парковой аллеи и берегов русла реки Шурак.

Начальник Осинниковского филиала вневедомственной охраны Росгвардии подполковник Юрий Потапов, отметил вклад сотрудников в общее дело:

«Наша задача — не только защищать общественный порядок, но и принимать участие в жизни нашего региона. Уверен, что каждый внесённый вклад в благоустройство приносит пользу и служит хорошим примером для всех».

В ходе уборки было собрано и погружено на спецтехнику около 200 кг отходов.

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии являются постоянными участниками экологических акций. Вместе с подопечными из кадетских классов Росгвардии они регулярно принимают участие в благоустройстве и очистке парков, а также в уходе за местами захоронений участников военных конфликтов.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Экология
kuzbassnews.ru
19/09/2024
Общество
Экология
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