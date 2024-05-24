Кузбасские росгвардейцы рассказали гражданам о возможностях службы в силовом ведомстве

В кадровых центрах Новокузнецка и Ленинска-Кузнецкого прошли ярмарки вакансий, участниками которой стали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Специалисты кадровой службы предоставили соискателям варианты трудоустройства во вневедомственную охрану Кузбасса и Донецкой Народной Республике.

Росгвардейцы рассказали заинтересованным гражданам о выполняемых задачах во вневедомственной охране их родного города, требованиях к кандидатам для прохождения службы, подробно ответили на вопросы и довели до них информацию о льготах, социальных гарантиях и перспективах карьерного роста.

В рамках мероприятия также были предложены вакансии для прохождения службы в Главном Управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике в подразделениях вневедомственной охраны.

Соискателям предлагают достойное денежное довольствие в повышенном размере. В соответствие с Указом Президента РФ с 1 января 2024 года предусмотрено дополнительное денежное стимулирование в размере 70 000 рублей, также предусмотрены дополнительные региональные выплаты в размере 10 000 рублей. Общий размер денежного довольствия составляет от 140 000 до 180 000 рублей. Кроме этого, граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, служебным жильем или компенсацией за поднаем жилого помещения, обеспечение продовольственным пайком. Период службы на территории ДНР засчитывается в льготном исчислении (3 дня за 1 день службы), предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

Среди дополнительных преимуществ: льготные путевки в санаторно-курортные учреждения Росгвардии и возможность обучения в высших и средних учебных заведениях войск правопорядка. Дети сотрудников также имеют право на поступление в учебные заведения Росгвардии на бесконкурсной основе.

Более подробную информацию о доступных вакансиях в территориальных подразделениях Росгвардии, а также о возможности службы в Донецкой Народной Республике, вы можете найти на официальном сайте территориального органа по адресу 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия