Кузбасские росгвардейцы стали призерами всероссийского чемпионата Росгвардии по стрельбе

В Иркутской области завершился чемпионат Росгвардии по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвященный 215-летию образования войск правопорядка и 10-летию войск национальной гвардии Российской Федерации. В составе сборной Сибирского округа Росгвардии успешно выступили представители Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

На протяжении трех дней более 150 спортсменов со всей страны демонстрировали мастерство владения боевым стрелковым оружием. В соревнованиях приняли участие представители восьми округов Росгвардии, курсанты военной академии, трех ведомственных военных институтов, а также военнослужащие отдельной дивизии оперативного назначения.

Участники выполняли упражнения со снайперскими винтовками, пистолетами и автоматами Калашникова. Стрельба велась по целям на различных дистанциях в условиях, максимально приближенных к реальным служебно-боевым задачам.

По итогам чемпионата сборная Сибирского ордена Жукова округа Росгвардии, в составе которой выступали кузбасские росгвардейцы, завоевала серебряные награды в общекомандном зачете первой группы. Первое место заняла команда Южного округа, третье – представители Приволжского округа.

Высокие результаты сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу показали и в личном зачете. Военнослужащий территориального управления капитан Юрий Т. занял третье место в упражнении ПБ-8. Сотрудница СОБР «Символ» подполковник полиции Елена Н. стала бронзовым призером в этом же упражнении. Кроме того, вклад в успешное выступление команды внес сотрудник ОМОН «Оберег» из Кемерова, выполнивший норматив мастера спорта.

В рамках чемпионата также состоялись матчевые встречи, в которых, наравне со спортсменами Росгвардии и представителями команды «Динамо» №34, приняла участие сборная команда внутренних войск МВД Республики Беларусь. По итогам белорусские стрелки заняли в матчевой встрече третье место.

На церемонии награждения председатель Спортивного комитета Росгвардии полковник Павел Пак вручил победителям кубки и призы от АНО «Победоносец». Он поблагодарил участников за высокие результаты, пожелал им дальнейших успехов в служебно-боевой подготовке и новых побед на будущих межведомственных соревнованиях и первенствах всероссийского уровня.

Фото: Росгвардия