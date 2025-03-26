Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Кузбасские росгвардейцы вернули матери пропавшую шестилетнюю дочь

В городе Юрга экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог отыскать 6-летнего ребенка, которого разыскивала мать.

В вечернее время экипажи войск правопорядка, задействованные в системе единой дислокации, получили сообщение о пропаже малолетней девочки. По предварительным данным, мать отпустила дочь играть возле дома, но спустя некоторое время не обнаружила её в условленном месте. Не сумев найти ребенка самостоятельно, она обратилась за помощью к правоохранителям.

Во время патрулирования дворовых территорий экипаж Росгвардии в составе старших сержантов Валентина Мазурина и Павла Полякова обнаружил девочку. Как выяснилось, она вместе со сверстниками ушла на прогулку далеко от дома.

Росгвардейцы позаботились о безопасности девочки и вызвали инспектора ПДН для её возвращения домой.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
26/03/2025
Происшествия
Юрга

Популярное за месяц
В Новокузнецке начал работу новый терминал Международного аэропорта имени Б.В. Волынова
Студотряды Кузбасса стали лучшими работодателями для молодежи в России
Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту сброса сточных вод на почву в районе угольного разреза
В Международный женский день в Кузбассе родились 37 малышей
Органы прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса уделяют пристальное внимание вопросам охраны атмосферного воздуха, в том числе в период неблагоприятных метеорологических условий
Более 3 тысяч деревьев высадят школьники в память о кузбасских воинах к 80-летию Победы
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus