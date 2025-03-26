Кузбасские росгвардейцы вернули матери пропавшую шестилетнюю дочь

В городе Юрга экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог отыскать 6-летнего ребенка, которого разыскивала мать.

В вечернее время экипажи войск правопорядка, задействованные в системе единой дислокации, получили сообщение о пропаже малолетней девочки. По предварительным данным, мать отпустила дочь играть возле дома, но спустя некоторое время не обнаружила её в условленном месте. Не сумев найти ребенка самостоятельно, она обратилась за помощью к правоохранителям.

Во время патрулирования дворовых территорий экипаж Росгвардии в составе старших сержантов Валентина Мазурина и Павла Полякова обнаружил девочку. Как выяснилось, она вместе со сверстниками ушла на прогулку далеко от дома.

Росгвардейцы позаботились о безопасности девочки и вызвали инспектора ПДН для её возвращения домой.

Фото: Росгвардия