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Кузбасские росгвардейцы вошли в число лучших стрелков Сибири

В Иркутской области завершился чемпионат Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

В турнире, проходившем на базе учебного центра «Стеклянка», приняли участие свыше 130 лучших стрелков из территориальных управлений и воинских частей ведомства, в том числе Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

В ходе соревнований спортсменам предстояло вести огонь по неподвижным мишеням из пистолета Макарова, показать свои навыки в обращении с автоматом Калашникова, поразив удаленные на 100 метров мишени из трех положений (лежа, с колена и стоя), а также метко поразить мишени из снайперской винтовки Драгунова на расстоянии 300 метров. На заключительном этапе росгвардейцы вели скоростную стрельбу из АК-74 и пистолета Макарова по неподвижным целям с заменой магазина.

По итогам ожесточенной борьбы росгвардейцы из Кузбасса заняли почетное второе место. Бронзовые медали достались спортсменам территориального управления по Алтайскому краю, а первое место заняли хозяева турнира -  представители Управления Росгвардии по Иркутской области.

Победителям и призерам соревнований вручили кубки, медали и почетные грамоты. Уже этим летом лучшие стрелки отправятся защищать честь Сибирского округа Росгвардии на Всероссийский турнир ведомства по стрельбе.

 

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
02/05/2024
Спорт
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