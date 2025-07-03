Кузбасские росгвардейцы завершили парашютные тренировки в ходе всероссийских учебно-методических сборов

В Московской области завершились сборы росгвардейцев-парашютистов со всей России, в ходе которых сотрудники кузбасского СОБР «Символ» и авиационного отряда спецназначения отработали прыжки с парашютом и десантирование беспарашютным способом.

В ходе 30-дневного сбора парашютисты один за другим успешно приземлялись на площадку в непростых условиях. В их числе – и тандем-инструкторы, которые в случае необходимости могут доставить в нужную точку специалистов. Кроме этого, около 30 участников сборов отработали десантирование в ночное время суток и в сложных метеоусловиях.

За время тренировок парашютисты десантировались с высот до 4 000 метров, в том числе со специальными контейнерами весом до 50 килограммов. Не менее важным стала отработка десантирования из ведомственного самолета ИЛ-76 на скорости более 300 километров в час, что добавляет сложности при отделении от воздушного судна, после чего выполняли задачи в свободном падении и приземление на ограниченную площадку.

По словам росгвардейцев из Кузбасса, полученные на сборах навыки позволят доставлять подразделения при помощи парашютов на любые доступные для авиационной техники расстояния и на любые площадки.

«В планах продолжить совершенствовать навыки парашютного десантирования, в том числе с обучением на тандем-инструктора. Для меня важно в дальнейшем поделиться опытом с личным составом наших спецподразделений уже как инструктор», – рассказал сотрудник кузбасского СОБР «Символ» с позывным Форест.

Десантная подготовка является одной из ключевых дисциплин подготовки личного состава подразделений специального назначения Росгвардии. Она направлена на повышение эффективности при выполнении задач в условиях сложной, динамично меняющейся оперативной обстановки.

Фото: Росгвардия