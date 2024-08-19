Кузбасские сельхозпредприятия приступили к уборочной кампании

Аграрии Кузбасса в этом году начали уборочную кампанию уже в середине августа.

Фермерское хозяйство Александра Печеркина одним из первых приступило к уборке гороха. На поля вышли шесть современных высокопроизводительных уборочных комбайнов, имеющих навигационную систему управления. На отвозке зерна задействованы три крупнотоннажных автомобиля КАМАЗ и бункер-перегрузчик.

Хозяйство специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур. Площадь пашни составляет более 4 тысяч га. В хозяйстве трудится 28 человек. За более чем 30 лет работы крестьянского (фермерского) хозяйства приобретен большой опыт в сфере сельскохозяйственной деятельности. С 2011 года хозяйство первым в Кузбассе использует систему обработки почвы «No-Till» (нулевая обработка почвы). Применяемая технология не только сохраняет и повышает плодородие почвы, но также позволяет существенно снизить затраты на сельскохозяйственные работы.

В хозяйстве проводится большая работа по техническому перевооружению, внедряется современная сельскохозяйственная техника. Ежегодный объем инвестиций составляет в среднем более 50 млн рублей. Модернизация позволяет внедрять передовые энергосберегающие технологии выращивания сельскохозяйственных культур, получать максимальную прибыль, повышать производительность труда и платить достойную заработную плату.

Особое внимание в регионе уделяется обеспечению кузбассовцев свежими и качественными овощами «борщевого набора». Кузбасс полностью обеспечивает себя картофелем. В ближайшие дни хозяйства приступят к сбору нового урожая.

По объемам производства картофеля в Ленинск-Кузнецком округе лидирует ООО «Весна» в селе Панфилово. Здесь производят как товарный, так и семенной картофель, средняя урожайность в хозяйстве составляет порядка 200-210 ц/га. Также выращивают зерновые и технические культуры. Урожай реализуется как в России, так и в странах ближнего зарубежья. На предприятии Илье Середюку продемонстрировали возможности специализированной картофелеуборочной техники и линии по сортировке и фасовке картофеля. Были представлены три современных картофелеуборочных комбайна, линия по сортировке картофеля GRIMME RH 24-60 производительностью 60 тонн в час и линия по фасовке картофеля MANTER RSB-M, производительность которой — 10 тонн в час.

В этом году первыми на уборку урожая вышли хозяйства Гурьевского, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского округов. В целом по Кузбассу к уборке озимых культур, ячменя, гороха уже приступили 11 сельских территорий, на сегодняшний день обмолочено 18 тысяч га, намолочено 52 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса