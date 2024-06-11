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Кузбасские спецназовцы отличились на чемпионате по служебному биатлону в Иркутской области

В Ангарске завершился чемпионат по служебному биатлону среди военнослужащих и сотрудников Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. В соревнованиях приняли участие 20 команд из воинских частей и территориальных управлений округа.

Участники продемонстрировали скорость, выносливость и меткость в биатлоне, преодолев дистанцию в 3 километра с двумя огневыми рубежами. В результате ожесточенной борьбы военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» заняли почетное второе место, уступив спортсменам северского соединения из Томской области. Тройку призеров замкнули представители Красноярского соединения.

«Уровень подготовки спортсменов растёт каждый год. И в этот раз росгвардейцы справились со всеми испытаниями, продемонстрировав достойную физическую подготовку, профессионализм и мастерство. Победители и призеры чемпионата награждены почетными грамотами и кубками. Лучшие спортсмены Росгвардии отправятся на чемпионат России во Владимире», – отметил начальник спортивной команды Сибирского округа войск национальной гвардии РФ полковник Владимир Курицын.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
11/06/2024
Спорт
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