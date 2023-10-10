Кузбасские спортсмены результативно выступили на первенстве города Ачинска по армейскому рукопашному бою

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Красноярска, Канска, Ачинска, Зеленогорска, Малиновки, Юрги. Тяжинский округ представляли 11 спортсменов.

На высшую ступень пьедестала победителей поднялись Тимур Плохих, Захар Чернавин, Никита Трофимов и Петр Тимченко. Ростислав Нечай занял второе место. Глеб Герасименко и Данил Зинкевич – на третьем месте.

Несмотря на то, что для Максима Городкова, Михаила Сидельникова и Ивана Жаткина это были дебютные соревнования, ребята выступили достойно.