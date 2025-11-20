Кузбасские студенты и школьники узнали, как формируется будущая пенсия и почему зарплата «в конверте» – это невыгодно

В Кузбассе стартовала кампания Отделения СФР по Кемеровской области по обучению финансовой и социальной грамотности школьников и студентов. Она проводится во всех регионах России с целью формирования у молодежи пенсионной и финансовой культуры, понимания личной ответственности за свое будущее.

Специалисты Отделения СФР по Кузбассу на встречах со старшеклассниками и студентами рассказывают о базовых понятиях и механизмах социального и пенсионного обеспечения в стране. Новые знания уже получили около 300 обучающихся.

Так, серия лекций организована для студентов Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева. Специалисты регионального Отделения СФР рассказали, как действует пенсионная система в России, какие виды пенсий существуют, зачем нужен СНИЛС, как заработать страховую пенсию и сформировать накопительную, чем чревато получение зарплаты «в конверте». Ознакомили с программой материнского капитала, условиями его получения, со страховым обеспечением работающих граждан, в том числе больничными, и пособиями, связанными с рождением и уходом за детьми.

Специалисты клиентской службы в городе Мариинске провели практические занятия по повышению пенсионной грамотности со студентами 3 курса Мариинского педагогического колледжа. А студентов 2 курса педколледжа пригласили на экскурсию в клиентскую службу, где рассказали об основных направлениях деятельности регионального Отделения Социального фонда России, предоставляемых населению услугах, показали организацию работы службы. На практикуме «Рассчитай свою пенсию» студенты узнали о видах пенсий, условиях получения, факторах, влияющих на её размер, а также ознакомились с формулой расчета пенсии.

Все участники встреч получают бесплатные учебные пособия «Всё о будущей пенсии для учебы и жизни» и памятки с полезной информацией о выплатах и услугах СФР.

Также специалисты Отделения Соцфонда по Кузбассу подготовили презентационные мероприятия по профильным направлениям социального и пенсионного обеспечения для рассылки их в вузы, техникумы и колледжи региона.

«Чтобы ребятам было интересно, применяем игровые формы общения. Например, по аналогии с известной телеигрой разработали интерактивную викторину «Кто хочет стать пенсионером». Это не только увлекательно, но и позволяет лучше закреплять полученные знания», – говорит управляющий Отделением СФО по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Фото: ОСФР