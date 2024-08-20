Кузбасские воспитанники Росгвардии прошли необычную церемонию посвящения в ряды поисковиков

В Тверской области воспитанники Росгвардии из Кемерова стали участниками экстремальных испытаний для юных поисковиков.

Кемеровские юнгвардейцы школы №74 в составе сводного поискового отряда Кузбасса «Земляк» участвуют в экспедиции в рамках общероссийской акции «Вахта памяти» на территории Бельского района Тверской области. Во время экспедиции старшие наставники подготовили для ребят экстремальные испытания посвящения в поисковиков. Юнгвардейцы со сверстниками успешно прошли полосу препятствий, которая включала преодоление водных преград и другие испытания на силу и выносливость.

Напомним, что кемеровские воспитанники Росгвардии уже несколько недель находятся в Тверской области, участвуя в раскопках на полях ожесточенных сражений Великой Отечественной войны, а также помогают восстанавливать места захоронений красноармейцев.

Фото: Росгвардия