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Кузбасские воспитанники Росгвардии прошли необычную церемонию посвящения в ряды поисковиков

В Тверской области воспитанники Росгвардии из Кемерова стали участниками экстремальных испытаний для юных поисковиков.

Кемеровские юнгвардейцы школы №74 в составе сводного поискового отряда Кузбасса «Земляк» участвуют в экспедиции в рамках общероссийской акции «Вахта памяти» на территории Бельского района Тверской области. Во время экспедиции старшие наставники подготовили для ребят экстремальные испытания посвящения в поисковиков. Юнгвардейцы со сверстниками успешно прошли полосу препятствий, которая включала преодоление водных преград и другие испытания на силу и выносливость. 

Напомним, что кемеровские воспитанники Росгвардии уже несколько недель находятся в Тверской области, участвуя в раскопках на полях ожесточенных сражений Великой Отечественной войны, а также помогают восстанавливать места захоронений красноармейцев.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
20/08/2024
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