Кузбасские женщины похитили деньги с банковского счёта «Тайсона»

Преступление женщины совершили, будучи пациентками противо-туберкулёзного диспансера, когда одну из них попросили сходить в магазин за алкогольными напитками и закуской. Покупки предназначались для пациента того же диспансера по прозвищу «Тайсон», которому самостоятельно до магазина добраться было сложно из-за его передвижения в инвалидной коляске по причине отсутствия ноги и кистей рук.

Из материалов уголовного дела следует, что весной прошлого года к 27-летней женщине, которая находилась на лечении в противотуберкулёзном диспансере, подошёл один из пациентов этого же диспансера. Он попросил сходить в магазин для покупки продуктов и алкоголя для мужчины по прозвищу «Тайсон», так как тому затруднительно передвигаться в инвалидной коляске по причине отсутствия ноги и кистей рук. Ей передали банковскую карту и пин-код, но подсудимая не хотела одна идти за покупками, и позвала с собой свою 23-летнюю знакомую. Вместе они в ближайшем магазине приобрели алкоголь и сигареты. Однако после расчёта банковской картой у 27-летней подсудимой возник умысел на хищение денег с чужой карты. Не стала отказываться от хищения и её подруга, после чего они пошли тратить деньги. В течение последующих двух часов они приобретали детские вещи, напитки и продукты питания. После похода по магазинам женщины отвезли на такси покупки домой, и вернулись в больницу. Алкоголь и сигареты спрятали на территории диспансера, а банковскую карту вернули, ничего не говоря о потраченных деньгах.

Вскоре «Тайсон» обнаружил, что с его банковского счёта были потрачены все деньги – немногим более 19 тысяч рублей. Он выяснил, кто совершил кражу. Не дождавшись возврата денег, через некоторое время сообщил о совершённом преступлении в правоохранительные органы.

В судебном заседании женщины полностью признали себя виновными в совершённом преступлении и раскаялись в содеянном.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил каждой из злоумышленниц наказание в виде полутора лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с аналогичным испытательным сроком. Также они обязаны вернуть все похищенные деньги потерпевшему.

При этом суд сохранил арест денежных средств, поступающих на банковский счёт одной из преступниц, до исполнения приговора в части гражданского иска.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд