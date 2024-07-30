Кузбасским росгвардейцам напомнили о соблюдении безопасности на водоемах

В Киселевском филиале вневедомственной охраны Росгвардии сотрудники МЧС провели профилактическую акцию «Вода – безопасная территория».

Тема безопасного поведения на воде стала главной темой. Сотрудники МЧС России рассказали о способах самоспасения во время экстремальной ситуации на водоёме, оказании доврачебной помощи людям, пострадавшим в результате потери контроля ситуации во время купания и безопасных для здоровья режимах отдыха в период действия высоких температур.

В частности, специалисты «чрезвычайного» ведомства рекомендовали не купаться и особенно не нырять в незнакомых местах, ведь на дне могут оказаться различные травмоопасные предметы: бревна, большие камни, коряги и другое. Не заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва.

В конце мероприятия росгвардейцы имели возможность задать дополнительные вопросы о безопасности на воде.

Фото: Росгвардия