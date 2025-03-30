Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат» посетители школьники из Мариинского округа
В рамках сетевого взаимодействия учащиеся Калининской основной школы вместе с руководителем Ларисой Николаевной Тайлашевой побывали в городе Кемерово.
Сотрудники и учащиеся естественнонаучного центра провели для участников отряда лесничества «Экос» обзорную экскурсию по дендрарию и теплице, где ребята познакомились с редкими растениями. Также юные натуралисты побывали в зооцентре и поучаствовали в квесте.
Фото: Калининская основная школа Мариинского округа
30/03/2025