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Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат» посетители школьники из Мариинского округа

В рамках сетевого взаимодействия учащиеся Калининской основной школы вместе с руководителем Ларисой Николаевной Тайлашевой побывали в городе Кемерово.
Сотрудники и учащиеся естественнонаучного центра провели для участников отряда лесничества «Экос» обзорную экскурсию по дендрарию и теплице, где ребята познакомились с редкими растениями. Также юные натуралисты побывали в зооцентре и поучаствовали в квесте.

Фото: Калининская основная школа Мариинского округа

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kuzbassnews.ru
30/03/2025
Образование
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