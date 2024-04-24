Кузбасский пенсионер нашел и выдал росгвардейцам оружие, хранившееся в «тайнике» более 50 лет

В Яйском муниципальном округе инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выражают благодарность местному жителю, который добровольно передал незаконно хранившееся оружие.

По предварительной информации, 71-летний житель села Ишим обнаружил на одной из надворных построек своего приусадебного участка ружье, принадлежавшее его покойному родственнику.

По словам пенсионера, он с детства знал про ружье, которое отец всегда скрывал от него, чтобы огнестрел не оказался в детских руках. Местонахождение отцовского «тайника» оставалось неизвестным сыну более пятидесяти лет до тех пор, пока он случайно не обнаружил сверток на чердаке одной из построек. Мужчина осознавал, что владение неучтенным оружием является незаконным, и, несмотря на связанные с ним дорогие воспоминания, принял решение передать находку инспекторам Росгвардии.

Выявленное оружие представляет собой одноствольное охотничье ружье, произведенное в 1960 году. В настоящее время проводится проверка, по завершению которой пенсионер может получить денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия