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Кузбасский пенсионер передал росгвардейцам более 500 боеприпасов для борьбы с дронами в зоне СВО

В Белове сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили 93-летнего местного жителя, который передал для нужд СВО 555 боеприпасов.

Бывший охотник принял решение пожертвовать накопившиеся у него боеприпасы от гладкоствольного оружия для поддержки военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. В результате, пенсионер передал инспекторам Росгвардии 555 патронов, включая 12, 16, 20 калибров, а также выдал семь банок с порохом.

Кроме этого, мужчина освобождается от юридической ответственности за незаконное хранение боеприпасов, а также может рассчитывать после проверки на денежное вознаграждение.

Росгвардия напоминает, что жители региона могут добровольно передать своё охотничье оружие и боеприпасы для поддержки бойцов СВО. Для этого достаточно обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства, где специалисты окажут всю необходимую помощь в оформлении передачи.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
16/06/2025
Общество
Белово
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