Кузбасский росгвардеец в рамках всероссийского проекта Росгвардии рассказал о подвиге прадеда-орденоносца

В новом выпуске ведомственного мультимедийного проекта «Наследие Победы» о своём прадеде, участнике Великой Отечественной войны Илье Андреевиче Курьяновиче рассказывает сотрудник Анжеро-Судженского филиала вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик полиции Егор Курьянович.

Илью Андреевича призвали на фронт в 1942 году. В условиях тяжелейших боёв он неоднократно рисковал жизнью для восстановления перебитых линий проводной связи, обеспечивая координацию действий подразделений и, как следствие, их конечный успех в противостоянии с фашистскими оккупантами.

Вечное напоминание о мужестве краснармейца Курьяновича – орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», бережно хранимые его правнуком-росгвардейцем.

 

Фото: Росгвардия

22/09/2025
