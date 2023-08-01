Кузбасский слесарь-железнодорожник восстановился на работе, «отсудив» у работодателя около 170 тысяч рублей

В ноябре 2022 года слесарь 5 разряда по осмотру и ремонту локомотивов был уволен по соглашению сторон, чему предшествовала ошибочная дата «закрытия» листка нетрудоспособности. Однако выяснилось, что желания увольняться у него не было, а в ходе служебной проверки на слесаря было оказано психологическое давление со стороны работодателя…

Из материалов гражданского дела следует, что житель Мариинска, отработавший в одном из локомотивных депо более 10 лет слесарем 5 разряда по осмотру и ремонту локомотивов, был уволен в ноябре 2022 года по соглашению сторон. Его увольнению предшествовала нелепая ситуация, связанная с его же невнимательностью, и в результате этого с последствиями в виде прогула из-за неверной даты «закрытия» листка нетрудоспособности.

В конце октября 2022 года слесарь заболел и обратился в местную поликлинику, где ему по состоянию здоровья был выдан листок нетрудоспособности. Врачом была определена дата следующего приёма 4 ноября 2022 года. Однако 4 ноября, в День народного единства, поликлиника не работала. Поэтому слесарь пришёл в поликлинику на следующий день. И в этот же день ему «закрыли больничный», но датой окончания листка нетрудоспособности было указано 4 ноября с указанием приступить к работе 5 ноября. На реальную дату «закрытия» больничного листка истец не посмотрел, решив, что дата его обращения в поликлинику по поводу выздоровления и поставлена датой «закрытия» листка нетрудоспособности. Предупредив сменного мастера по телефону о выходе на работу с 6 ноября, стал готовиться к выходу на смену. Однако при выходе на смену он забыл с собой взять листок нетрудоспособности, передав его позже в отдел кадров.

А через некоторое время слесаря вызвали к начальнику локомотивного депо, сообщив о том, что у него пять часов прогула, так как на смену он должен был выйти вечером 5 ноября, а вышел ночью 6 ноября. В объяснении слесарь описал ситуацию, что на дату «закрытия больничного» он не обратил внимания, и что имеет место быть ошибка поликлиники, однако особо слушать его никто не стал, и документы были направлены руководству компании «ЛокоТех-Сервис» (работодателю слесаря) в город Боготол для дальнейшего «разбора» ситуации и принятия решения. Туда же был приглашён и сам истец.

А далее произошли события, достоверность которых предстояло установить суду.

По мнению уволенного слесаря, в Боготоле на него оказывали психологическое давление, предлагая расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон, иначе бы формулировка увольнения в трудовой книжке была за совершение прогула.

Представитель же организации-работодателя утверждала, что никакого давления или принуждения на работника при разбирательстве не оказывалось. Он сам добровольно написал заявление о расторжении трудового договора по соглашению сторон.

Однако в результате рассмотрения дела суд установил, что у слесаря не было намерения увольняться по соглашению сторон. В ходе служебной проверки на слесаря действительно оказывалось психологическое давление в виде предложения на выбор два варианта увольнения: по статье за виновные действия (прогул) или по соглашению сторон.

В итоге суд признал увольнение слесаря работодателя незаконным, и восстановил его на работе в той же должности. При этом работодатель обязан выплатить слесарю средний заработок за время вынужденного прогула в размере около 150 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников