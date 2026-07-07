Кузбасский суд заключил под стражу сожителей из Кемерово, обвиняемых в совершении мошенничества

Наркозависимый житель областного центра вступил в организованную преступную группу, созданную с целью хищения денежных средств у родственников погибших военнослужащих. Для реализации преступных планов он предложил своей сожительнице вступить в криминальную группу в качестве курьера, на что женщина дала своё согласие.

По версии органов предварительного расследования, кемеровчанин ранее откликнулся на предложение, поступившее ему через один из мессенджеров, о вступлении в организованную преступную группу, целью которой являлось хищение денег у родственников погибших военнослужащих. Для реализации преступных замыслов он предложил своей наркозависимой сожительнице участвовать в мошеннической схеме в роли курьера, и она согласилась.

После этого неустановленные лица путём психологических манипуляций под предлогом получения медали погибшего в ходе боевых действий сына убедили жительницу Мариинска «задекларировать» имеющуюся у неё крупную сумму денег и с целью обеспечения сохранности передать наличные курьеру.

Для получения денег организаторы преступной группы сообщили участвующему в преступной схеме кемеровчанину о необходимости выезда в Мариинск, куда мужчина отправил на оплаченном злоумышленниками такси свою сожительницу. Деньги от обманутой женщины в размере более полутора миллионов рублей были получены и спрятаны в тайник.

Впоследствии потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы. Через несколько дней сожители были задержаны, сознавшись в совершённом преступлении.

Им было предъявлено обвинение в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Для решения вопроса об избрании меры пресечения на следующий день обвиняемые были доставлены в Мариинский городской суд Кемеровской области.

В ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемые пытались убедить суд в отсутствии необходимости изоляции их от общества, так как не намерены скрываться от следственных органов и суда.

Однако с учётом исследованных обстоятельств суд установил, что обвиняемые, оставаясь на свободе, могут продолжить заниматься преступной деятельностью и скрыться от правосудия под тяжестью предъявленного обвинения, предусматривающего безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Суд, учитывая обоснованное подозрение о причастности сожителей к совершённому преступлению, избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Судебные постановления могут быть обжалованы в апелляционном порядке в течение трёх суток со дня вынесения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд